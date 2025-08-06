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США будут отслеживать импорт российской нефти другими странами

США будут отслеживать импорт российской нефти другими странами США будут отслеживать импорт российской нефти странами и не исключают принятия мер против них.
Другие страны
6 августа 2025 г. 18:46
США будут отслеживать импорт российской нефти другими странами

США будут отслеживать импорт российской нефти странами и не исключают принятия мер против них.

Как передает Report, об этом говорится в соответствующем распоряжении американского лидера Дональда Трампа на сайте Белого дома.

В соответствии с указом президента США, Министерство торговли совместно с Государственным департаментом, Министерством финансов и высокопоставленными чиновниками других структур будут проводить мониторинг стран, которые напрямую или косвенно импортируют нефть из Российской Федерации.

По итогам анализа этих данных будет подготовлен доклад для президента с рекомендациями о возможных дальнейших мерах воздействия, включая введение дополнительных тарифов или санкций.

Ранее сообщалось, что США ввели дополнительные 25% пошлины на импорт товаров из Индии, обвинив ее в импорте российской нефти.

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