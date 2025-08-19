США будут обсуждать с Россией приемлемые гарантии безопасности для Украины

Как передает Report, об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Отвечая на вопрос, касавшийся возможности предоставления гарантий безопасности Киеву, Ливитт сказала, что президент США Дональд Трамп обсуждает эту тематику как с Россией, так и с Украиной. "Он поручил своей команде разработать проект гарантий безопасности, который был бы приемлем для того, чтобы обеспечить долгосрочный мир и прекратить этот конфликт", - отметила Ливитт.