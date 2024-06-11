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США будут немедленно депортировать незаконных мигрантов из РФ и Центральной Азии

США будут немедленно депортировать незаконных мигрантов из РФ и Центральной Азии Пограничники в штате Калифорния получили указание задерживать нелегальных мигрантов из шести стран постсоветского пространства и немедленно депортировать их.
Другие страны
11 июня 2024 г. 04:19
США будут немедленно депортировать незаконных мигрантов из РФ и Центральной Азии

Пограничники в штате Калифорния получили указание задерживать нелегальных мигрантов из шести стран постсоветского пространства и немедленно депортировать их.

Как передает Report, об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на соответствующий документ.

Для граждан других стран "восточного полушария", включая более 100 стран Африки, Азии, Европы и Австралии, предусмотрена возможность оставаться в США во время рассмотрения их дел.

"Только совершеннолетние мигранты из Грузии, Молдовы, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана будут немедленно отправлены на депортацию из США", — цитирует издание меморандум.

Это правило действует на участке границы в районе города Сан-Диего, куда приходится основная часть незаконных мигрантов из стран "восточного полушария".

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