США будут немедленно депортировать незаконных мигрантов из РФ и Центральной Азии

Пограничники в штате Калифорния получили указание задерживать нелегальных мигрантов из шести стран постсоветского пространства и немедленно депортировать их.

Пограничники в штате Калифорния получили указание задерживать нелегальных мигрантов из шести стран постсоветского пространства и немедленно депортировать их.

Как передает Report , об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на соответствующий документ.

Для граждан других стран "восточного полушария", включая более 100 стран Африки, Азии, Европы и Австралии, предусмотрена возможность оставаться в США во время рассмотрения их дел.

"Только совершеннолетние мигранты из Грузии, Молдовы, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана будут немедленно отправлены на депортацию из США", — цитирует издание меморандум.

Это правило действует на участке границы в районе города Сан-Диего, куда приходится основная часть незаконных мигрантов из стран "восточного полушария".