США будут корректировать поддержку контрнаступления ВСУ

Соединенные Штаты намерены корректировать поддержку контрнаступления Украины в соответствии с запросами Киева.
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"Мы предоставили им все, что им было нужно, до начала контрнаступления. И мы доставили это почти в рекордные сроки. Но по мере развития контрнаступления мы также готовы продолжать видоизменять оказываемую им поддержку", - сказал представитель Белого дома.
Он подчеркнул, что западные партнеры самым внимательным образом отнеслись ко всем запросам Киева не только на инструменты и вооружения, но и на подготовку личного состава в преддверии контрнаступления. Они получили все, что просили, - отметил Кирби, уточнив, что имеет в виду, в том числе цепочки поставок.
"США и Запад предоставили все это. Можете ожидать, что это будет продолжаться", - добавил сотрудник СНБ.