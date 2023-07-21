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США будут корректировать поддержку контрнаступления ВСУ

США будут корректировать поддержку контрнаступления ВСУ Соединенные Штаты намерены корректировать поддержку контрнаступления Украины в соответствии с запросами Киева.
Другие страны
21 июля 2023 г. 06:02
США будут корректировать поддержку контрнаступления ВСУ

Соединенные Штаты намерены корректировать поддержку контрнаступления Украины в соответствии с запросами Киева.

Как передает Report, об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы предоставили им все, что им было нужно, до начала контрнаступления. И мы доставили это почти в рекордные сроки. Но по мере развития контрнаступления мы также готовы продолжать видоизменять оказываемую им поддержку", - сказал представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что западные партнеры самым внимательным образом отнеслись ко всем запросам Киева не только на инструменты и вооружения, но и на подготовку личного состава в преддверии контрнаступления. Они получили все, что просили, - отметил Кирби, уточнив, что имеет в виду, в том числе цепочки поставок.

"США и Запад предоставили все это. Можете ожидать, что это будет продолжаться", - добавил сотрудник СНБ.

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