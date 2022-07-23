США будут контролировать выполнение Россией условий экспорта зерна из Украины

В США приветствуют подписание соглашения по разблокированию экспорта украинского зерна и вместе с другими странами будут следить за выполнением Россией этих договоренностей.

В США приветствуют подписание соглашения по разблокированию экспорта украинского зерна и вместе с другими странами будут следить за выполнением Россией этих договоренностей.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк.

Она подчеркнула, что соглашение является "самым безопасным, лучшим и быстрым способом экспорта зерна".

"Мы также ценим усилия, действительно большие и долговременные усилия ООН и Турции по подготовке этого соглашения. В конце концов именно Россия превратила в оружие вопрос питания в разгар глобального кризиса продовольственной безопасности. И мы считаем, что мы и другие страны должны заставить Россию выполнить эту договоренность", – заявила посол Бринк.