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США будут добиваться от Южной Кореи укрепления собственных оборонных возможностей

США будут добиваться от Южной Кореи укрепления собственных оборонных возможностей Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает на то, что Южная Корея приложит усилия для укрепления своих оборонных возможностей.
Другие страны
19 июля 2025 г. 08:27
США будут добиваться от Южной Кореи укрепления собственных оборонных возможностей

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает на то, что Южная Корея приложит усилия для укрепления своих оборонных возможностей.

Как передает Report, об этом заявила заместитель пресс-секретаря госдепа Миньон Хьюстон в интервью информагентству Yonhap.

"Южная Корея - сильный и дееспособный партнер. Президент считает, что Южная Корея способна обеспечить на самом высоком уровне совершенствование своих оборонных возможностей. Мы знаем, что это то, что нам нужно", - сказала она.

Дипломат заверила, что Соединенные Штаты готовы продолжить с Южной Кореей военное сотрудничество и "будут принимать надлежащие меры по предотвращению рисков", в то же время "мы также хотим, чтобы наши партнеры делали то же самое, поскольку это касается обеспечения максимально возможного уровня поддержки и приверженности своим оборонным возможностям".

"Ренхап", комментируя заявления Хьюстон, отмечает, что они прозвучали "на фоне ожиданий, что администрация Трампа может потребовать от Южной Кореи увеличить расходы на оборону и на военный потенциал, поскольку уделяет приоритетное внимание сдерживанию угроз со стороны напористого Китая".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: ABŞ Cənubi Koreyanın müdafiə qabiliyyətini gücləndirəcəyinə əmindir

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