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США будут давить на страны и компании, еще не вводивших санкции против РФ

США будут давить на страны и компании, еще не вводивших санкции против РФ Администрация США будет оказывать давление на страны, которые пытаются "удержаться в двух лагерях", сохранив торговые связи и с Россией и с Западом. Давление будет сосредоточено на тех компаниях в этих странах, которые имеют торговые связи с Соединенными
Другие страны
24 февраля 2023 г. 11:09
США будут давить на страны и компании, еще не вводивших санкции против РФ

Администрация США будет оказывать давление на страны, которые пытаются "удержаться в двух лагерях", сохранив торговые связи и с Россией и с Западом. Давление будет сосредоточено на тех компаниях в этих странах, которые имеют торговые связи с Соединенными Штатами.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, в последние несколько недель представители администрации США посещали Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Также планируются переговоры по этому вопросу с Китаем.

"Даже там, где политический лидер может стремиться найти что-то похожее на нейтральную или уравновешенную политическую позицию, это не подходит для банка или компании. Выбор для частных фирм в этих юрисдикциях гораздо более очевиден", - сказала изданию помощник министра финансов Элизабет Розенберг.

Заместитель советник президента США по нацбезопасности и один из авторов санкций против России Далип Сингх сообщил агентству, что санкции стали основой американской политики.

"Мы делаем ставку на предположение, что даже у такого автократа, как Путин, есть общественный договор со своим народом. Если все, что он производит, - это нестабильность и неуверенность, то, в конечном счете, продолжать терпеть неудачи не в его личных интересах", - сказал он.

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Версия на английском языке US to put pressure on countries, companies that haven’t yet imposed sanctions against Russia

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