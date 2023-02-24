США будут давить на страны и компании, еще не вводивших санкции против РФ

Администрация США будет оказывать давление на страны, которые пытаются "удержаться в двух лагерях", сохранив торговые связи и с Россией и с Западом. Давление будет сосредоточено на тех компаниях в этих странах, которые имеют торговые связи с Соединенными Штатами.
Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.
По информации издания, в последние несколько недель представители администрации США посещали Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Также планируются переговоры по этому вопросу с Китаем.
"Даже там, где политический лидер может стремиться найти что-то похожее на нейтральную или уравновешенную политическую позицию, это не подходит для банка или компании. Выбор для частных фирм в этих юрисдикциях гораздо более очевиден", - сказала изданию помощник министра финансов Элизабет Розенберг.
Заместитель советник президента США по нацбезопасности и один из авторов санкций против России Далип Сингх сообщил агентству, что санкции стали основой американской политики.
"Мы делаем ставку на предположение, что даже у такого автократа, как Путин, есть общественный договор со своим народом. Если все, что он производит, - это нестабильность и неуверенность, то, в конечном счете, продолжать терпеть неудачи не в его личных интересах", - сказал он.