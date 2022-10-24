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США, Британия и Франция не поверили предупреждениям о применении Украиной "грязной бомбы"

США, Британия и Франция не поверили предупреждениям о применении Украиной "грязной бомбы" Внешнеполитические ведомства Великобритании, США и Франции не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой грязной бомбы.
Другие страны
24 октября 2022 г. 09:07
США, Британия и Франция не поверили предупреждениям о применении Украиной грязной бомбы

Внешнеполитические ведомства Великобритании, США и Франции не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой грязной бомбы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении трех стран, распространенном в воскресенье Госдепартаментом.

Главы дипведомств трех государств выразили "неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины". Они также заверили, что намерены "поддерживать усилия Украины по защите своей территории столько, сколько потребуется".

"Ранее сегодня министры обороны трех наших стран говорили с министром обороны России Сергеем Шойгу по его запросу. Наши страны ясно дали понять, что они отвергают очевидно ложные утверждения о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории", - говорится в документе. "Мы также отвергаем любые предлоги для эскалации со стороны России", - отмечается в заявлении. Руководители дипведомств Великобритании, США и Франции также "обсудили приверженность дальнейшему предоставлению военной и экономической помощи Украине и украинцам, а также гуманитарного содействия".

Шойгу в воскресенье провел телефонные разговоры с министром обороны Великобритании, Франции и Турции. Российский министр довел до своих коллег озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы". Кроме того, Шойгу в пятницу и в воскресенье говорил по телефону с шефом Пентагона.

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