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США, Британия и Австралия подписали соглашение по гиперзвуковому оружию

США, Британия и Австралия подписали соглашение по гиперзвуковому оружию США, Британия и Австралия подписали соглашение о проведении совместных испытаний гиперзвукового оружия в рамках партнерства Aukus
Другие страны
18 ноября 2024 г. 22:41
США, Британия и Австралия подписали соглашение по гиперзвуковому оружию

США, Британия и Австралия подписали соглашение о проведении совместных испытаний гиперзвукового оружия в рамках партнерства AUKUS.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении Пентагона.

Согласно информации, документ, получивший название HyFliTE, предполагает реализацию до шести трехсторонних испытательных программ к 2028 году с общим бюджетом 252 млн долларов, которые нацелены на активизацию сотрудничества трех стран и обеспечение доступа к испытательным полигонам стран-партнеров.

"Совместные усилия ускоряют разработку базовых технологий, таких как высокотемпературные материалы, передовые двигательные системы, а также системы управления и наведения. Каждая из этих технологий критически важна для производительности гиперзвукового оружия и обеспечивает его оперативные возможности", - заявила по данному поводу заместитель министра обороны США по исследованиям и инженерным разработкам Хайди Шу.

По ее словам, соглашение HyFliTE также направлено на усиление интегрированной сдерживающей стратегии - ключевого элемента партнерства AUKUS.

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