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США, Британия и Австралия будут обмениваться информацией о ядерных силовых установках ВМС

США, Британия и Австралия будут обмениваться информацией о ядерных силовых установках ВМС Австралия, Великобритания и США в понедельник подписали первое соглашение в рамках нового тройственного альянса в сфере безопасности AUKUS, предусматривающее обмен информацией о военно-морских ядерных силовых установках.
Другие страны
22 ноября 2021 г. 13:03
США, Британия и Австралия будут обмениваться информацией о ядерных силовых установках ВМС

Австралия, Великобритания и США в понедельник подписали первое соглашение в рамках нового тройственного альянса в сфере безопасности AUKUS, предусматривающее обмен информацией о военно-морских ядерных силовых установках.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Документ был подписан в Канберре австралийским министром обороны Питером Даттоном и послами США и Великобритании.

В пятницу соглашение одобрил глава Белого дома Джо Байден. Он подчеркнул, что его выполнение "не будет представлять необоснованного риска для коллективной обороны и безопасности" трех стран.

О создании AUKUS Австралия, Великобритания и США объявили 15 сентября. Выработанные ими соглашения включают планы строительства Австралией как минимум восьми атомных подводных лодок (АПЛ) с обычными вооружениями по американским технологиям и переоснащения ее вооруженных сил американскими крылатыми ракетами. Сейчас АПЛ не стоят на вооружении Австралии. С учетом нового пакта Канберра разорвала крупнейший в ее истории контракт с Парижем на поставку 12 субмарин на сумму свыше 50 млрд евро, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам страны.

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