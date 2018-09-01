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    США, Британия, Франция и Италия осудили эскалацию насилия в Ливии

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В совместном заявлении глав МИД США, Великобритании, Франции и Италии осуждается эскалация насилия в Ливии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, внешнеполитические ведомства четырёх стран призывают вооружённые группировки прекратить военные действия и предупреждают, что те, кто подрывает стабильность в Ливии, будут привлечены к ответственности.

    «Эти попытки ослабить законное правительство Ливии и помешать развитию политического процесса недопустимы», — говорится в сообщении.

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