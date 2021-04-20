США больше никогда не введут войска в Афганистан

США не планируют направлять свои силы в Афганистан, чтобы бороться с терроризмом после того, как Вашингтон выведет свои войска

США не планируют направлять свои силы в Афганистан, чтобы бороться с терроризмом после того, как Вашингтон выведет свои войска.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Нет никаких планов по повторной отправке американских военнослужащих в Афганистан", — сказал Кирби, отвечая на соответствующий вопрос.

14 апреля президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая начнут выводить войска из страны. По его словам, вывод войск должен быть завершен к 11 сентября.