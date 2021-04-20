О нас
Report Georgia
Аудио новости

США больше никогда не введут войска в Афганистан

США больше никогда не введут войска в Афганистан США не планируют направлять свои силы в Афганистан, чтобы бороться с терроризмом после того, как Вашингтон выведет свои войска
Другие страны
20 апреля 2021 г. 02:15
США больше никогда не введут войска в Афганистан

США не планируют направлять свои силы в Афганистан, чтобы бороться с терроризмом после того, как Вашингтон выведет свои войска.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Нет никаких планов по повторной отправке американских военнослужащих в Афганистан", — сказал Кирби, отвечая на соответствующий вопрос.

14 апреля президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая начнут выводить войска из страны. По его словам, вывод войск должен быть завершен к 11 сентября.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ terrorizmlə mübarizə üçün Əfqanıstana qoşun göndərməyəcək

Новости партнеров

Самое читаемое

Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
13 апреля 2021 г. 17:14
Минэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
ФотоМинэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
16 апреля 2021 г. 11:42
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
В Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
ФотоВ Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
16 апреля 2021 г. 12:35
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
13 апреля 2021 г. 11:25
Стали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
ВидеоСтали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
14 апреля 2021 г. 01:21
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
16 апреля 2021 г. 20:36
Яшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
ФотоЯшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
17 апреля 2021 г. 13:56
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
16 апреля 2021 г. 09:57
В Азербайджане экс-финансист и его мать скончались в один день
В Азербайджане экс-финансист и его мать скончались в один день
15 апреля 2021 г. 17:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi