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США более чем в два раза нарастили закупку урана у России

США более чем в два раза нарастили закупку урана у России США в первом полугодии купили у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года и стало максимальным уровнем с 2005 года.
Другие страны
24 августа 2023 г. 09:02
США более чем в два раза нарастили закупку урана у России

США в первом полугодии купили у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года и стало максимальным уровнем с 2005 года.

Как передает Report, это следует из данных американской службы статистики.

Россия поставляет в Штаты только топливо с обогащением по урану-235, которое является главной статьей "радиоактивных" закупок Вашингтона. При этом в анализе также учитывались данные по импорту природного и обедненного урана, который США закупают у других государств.

За первые шесть месяцев текущего года США нарастили закупку урана у России в 2,2 раза — до 416 тонн урана со 188 тонн за аналогичный период прошлого года. В последний раз такие значения фиксировались в 2005 году, когда в США ввезли 418 тонн топлива из России.

За поставленный российский уран США заплатили 696,5 миллиона долларов, что стало максимальным значением с 2002 года — более ранней статистики в разбивке по месяцам нет. За год стоимость поставок увеличилась в 2,5 раза, а доля выросла на 13 процентных пунктов — до 32%.

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