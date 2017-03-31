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    США больше не хотят свергать Башара Асада

    Постпред США при ООН: Главным приоритетом для американцев станет поиск возможностей изменения жизни сирийцев к лучшему

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Смещение Башара Асада с поста президента Сирии больше не является главной целью американской политики в этой стране. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом  заявила представитель США в ООН Никки Хейли.

    Она отметила, что главным приоритетом для американцев станет поиск возможностей изменения жизни сирийцев к лучшему.

    По ее словам, именно такая политика будет проводиться при президенте Дональде Трампе, тогда как Барак Обама как раз намеревался добиться смещения Асада.

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