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США бойкотировали выступление России на форуме Всемирного банка и МВФ

США бойкотировали выступление России на форуме Всемирного банка и МВФ Представители США, Германии и Японии покинули заседание комитета по развитию Всемирного банка и Международного валютного фонда, когда начал выступать представитель от России.
Другие страны
23 апреля 2022 г. 04:22
США бойкотировали выступление России на форуме Всемирного банка и МВФ

Представители США, Германии и Японии покинули заседание комитета по развитию Всемирного банка и Международного валютного фонда, когда начал выступать представитель от России.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что это уже второй подобный случай в Вашингтоне на этой неделе: первый произошел во время выступления России на встрече G20.

Напомним, что в Вашингтоне прошла встреча "большой двадцатки", на которой собрались министры финансов и главы центральных банков членов объединения. Вокруг сессии разгорелись споры из-за участия России.

Министр финансов РФ Антон Силуанов 20 апреля выступил на заседании G20 и раскритиковал авторов санкций.

Несколько человек, в том числе министры финансов США и Канады Джанет Йеллен и Христя Фриланд, бойкотировали выступление Силуанова. Так они хотели показать несогласие с российской позицией по поводу Украины.

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