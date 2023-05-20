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США бесплатно передадут Тайваню комплексы Javelin и Stinger

США бесплатно передадут Тайваню комплексы Javelin и Stinger Соединенные Штаты планируют экстренно поставить на Тайвань переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger в рамках пакета безвозмездной помощи.
Другие страны
20 мая 2023 г. 05:17
США бесплатно передадут Тайваню комплексы Javelin и Stinger

Соединенные Штаты планируют экстренно поставить на Тайвань переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger в рамках пакета безвозмездной помощи.

Как передает Report, об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, Пентагон также передаст острову противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW 2B Aero. По мнению собеседника SCMP, такое оружие позволит Тайваню усилить "асимметричные возможности в борьбе с коммунистическими силами". Сроки поставок будут объявлены Вашингтоном позже.

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