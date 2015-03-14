Минюст США потребует с крупнейших банков по миллиарду долларов

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Министерство юстиции США намерено взыскать с ряда крупнейших банков примерно по 1 миллиарду долларов за незаконные манипуляции на валютных рынках, сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Претензии, в частности, выдвинуты в отношении британских банков Barclays и Royal Bank of Scotland, швейцарского UBS, а также американских Citigroup и JPMorgan Chase. Прокуроры убеждают эти банки признать свою виновность. Также готовятся иски против неназванных физических лиц.

В ходе масштабного расследования валютных махинаций шесть банков уже согласились заплатить регуляторам около 4,3 миллиардов долларов.

По данным одного из источников, швейцарскому банку UBS, который первым уведомил власти США о возможных нарушениях на валютном рынке, был предоставлен иммунитет от судебного преследования.