США арестовали двух граждан КНР по подозрению в шпионаже

Американские власти арестовали двух граждан Китая по подозрению в шпионаже, их обвиняют в сборе секретных данных о военнослужащих и базах ВМС США, а также в вербовке американских военных для работы на министерство государственной безопасности КНР.

Американские власти арестовали двух граждан Китая по подозрению в шпионаже, их обвиняют в сборе секретных данных о военнослужащих и базах ВМС США, а также в вербовке американских военных для работы на министерство государственной безопасности КНР.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на минюст США.

"Двум гражданам Китая предъявлены серьезные обвинения после того, как они, предположительно, действовали в качестве агентов правительства КНР, собирая разведывательную информацию о военнослужащих и базах ВМС США, а также вербуя других военных для выполнения задач... министерства государственной безопасности КНР", - говорится в сообщении телеканала.

В ведомстве уточнили, что оба задержанных были арестованы в пятницу сотрудниками ФБР и Службы криминальных расследований ВМС США: один - в Орегоне, другой - в Хьюстоне. Им инкриминируется выполнение в США ряда задач для китайской разведки, в том числе организация передачи денежных средств с использованием тайника.