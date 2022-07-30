США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине

Администрация Соединенных Штатов в ближайшее время объявит об очередном пакете военной помощи Украине.

Администрация Соединенных Штатов в ближайшее время объявит об очередном пакете военной помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его спросили, когда Вашингтон объявит об очередном пакете помощи Киеву. "Думаю, что относительно скоро вы услышите о еще одном пакете. Я немного сомневаюсь в том, что могу назвать календарную дату, но считаю, что очень скоро будет еще одно объявление о поддержке сил безопасности Украины", - ответил представитель Белого дома.

Он отказался рассказать о том, какое вооружение войдет в очередной пакет военной помощи. По словам Кирби, "можно будет ожидать то, что соответствует предоставленной ранее помощи в сфере безопасности".

На данный момент объем предоставленной Киеву американской военной помощи составляет 8,2 млрд долларов.