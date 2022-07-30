О нас

США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине

США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине Администрация Соединенных Штатов в ближайшее время объявит об очередном пакете военной помощи Украине.
Другие страны
30 июля 2022 г. 02:40
США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине

Администрация Соединенных Штатов в ближайшее время объявит об очередном пакете военной помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его спросили, когда Вашингтон объявит об очередном пакете помощи Киеву. "Думаю, что относительно скоро вы услышите о еще одном пакете. Я немного сомневаюсь в том, что могу назвать календарную дату, но считаю, что очень скоро будет еще одно объявление о поддержке сил безопасности Украины", - ответил представитель Белого дома.

Он отказался рассказать о том, какое вооружение войдет в очередной пакет военной помощи. По словам Кирби, "можно будет ожидать то, что соответствует предоставленной ранее помощи в сфере безопасности".

На данный момент объем предоставленной Киеву американской военной помощи составляет 8,2 млрд долларов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ tezliklə Ukraynaya növbəti hərbi yardım paketini açıqlayacaq

Самое важное

В Азербайджане увеличена зарплата судей
В Азербайджане увеличена зарплата судей
29 июля 2022 г. 17:04
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с условиями в роддоме № 2 после капремонта
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с условиями в роддоме № 2 после капремонта
29 июля 2022 г. 14:03
УМК обратилось к верующим в связи с началом месяца Мухаррам
УМК обратилось к верующим в связи с началом месяца Мухаррам
29 июля 2022 г. 11:51
Переименовано министерство образования
Переименовано министерство образования
28 июля 2022 г. 18:11
Генпрокурор: В связи с рэкет-журналистикой необходимо подготовить план мероприятий
Генпрокурор: В связи с рэкет-журналистикой необходимо подготовить план мероприятий
28 июля 2022 г. 15:23
На реконструкцию автодорог в Низаминском районе Баку выделено 3 млн манатов
На реконструкцию автодорог в Низаминском районе Баку выделено 3 млн манатов
28 июля 2022 г. 13:50
Эксперт: Евросоюз осознал необходимость инвестиций в расширение ЮГК
Эксперт: Евросоюз осознал необходимость инвестиций в расширение ЮГК
28 июля 2022 г. 13:29
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь в направлении Гырмызы базар
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь в направлении Гырмызы базар
28 июля 2022 г. 13:23
Блинкен намерен в ближайшие дни переговорить с Лавровым
Блинкен намерен в ближайшие дни переговорить с Лавровым
27 июля 2022 г. 23:09
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
27 июля 2022 г. 16:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi