США анонсировали объявление о новых контактах с Китаем

Соединенные Штаты смогут объявить в ближайшее время о новых контактах с Китаем, Вашингтон рассчитывает на расширение сотрудничества с Пекином.

Соединенные Штаты смогут объявить в ближайшее время о новых контактах с Китаем, Вашингтон рассчитывает на расширение сотрудничества с Пекином.

Как передает Report , об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в связи с взаимодействием Вашингтона с Пекином по вопросу о возвращении американского военнослужащего Трэвиса Кинга из КНДР. Последний был передан американским должностным лицам на территории КНР.

"Я бы сказал, что мы видим рост темпов наших переговоров с правительством Китая на ряде фронтов после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин в июне", - отметил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. Он пояснил, что имеет в виду контакты на уровне министров и старших должностных лиц. "Имеются и другие встречи, о которых мы сможем публично объявить в самом ближайшем будущем и на которых мы обмениваемся мнениями с Китаем по ряду вопросов. И мы считаем, что имеется благоприятная возможность для работы с Китаем", - подчеркнул Миллер.

"В любое время, когда мы можем работать вместе по сферам, которые продвигают интересы США или способствуют решению общих проблем, мы рассматриваем это как позитивный фактор, надеемся на то, что это приведет к расширению совместной работы", - добавил американский дипломат.