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США аннулировали визу судьи верховного суда Бразилии из-за дела Болсонару

США аннулировали визу судьи верховного суда Бразилии из-за дела Болсонару США аннулировали визы судьи верховного суда Бразилии Александра де Мораеса, его семьи и соратников за дело против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару, который является союзником президента США Дональда Трампа.
Другие страны
19 июля 2025 г. 04:44
США аннулировали визу судьи верховного суда Бразилии из-за дела Болсонару

США аннулировали визы судьи верховного суда Бразилии Александра де Мораеса, его семьи и соратников за дело против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару, который является союзником президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом написал госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.

"Политическая травля Жаира Болсонару, развязанная судьёй Верховного федерального суда Бразилии Александром де Мораесом, создала настолько масштабный комплекс преследований и цензуры, что он не только нарушает основные права бразильцев, но и выходит за пределы Бразилии, преследуя американцев. В связи с этим я распорядился о немедленном аннулировании виз Мораеса и его союзников в суде, а также их ближайших родственников", - написал Рубио.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Bolsonaru işi ilə bağlı Braziliya Ali Məhkəməsi hakiminin vizasını ləğv edib

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