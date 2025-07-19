США аннулировали визу судьи верховного суда Бразилии из-за дела Болсонару
США аннулировали визу судьи верховного суда Бразилии из-за дела БолсонаруСША аннулировали визы судьи верховного суда Бразилии Александра де Мораеса, его семьи и соратников за дело против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару, который является союзником президента США Дональда Трампа.
США аннулировали визы судьи верховного суда Бразилии Александра де Мораеса, его семьи и соратников за дело против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару, который является союзником президента США Дональда Трампа.
Как передает Report, об этом написал госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.
"Политическая травля Жаира Болсонару, развязанная судьёй Верховного федерального суда Бразилии Александром де Мораесом, создала настолько масштабный комплекс преследований и цензуры, что он не только нарушает основные права бразильцев, но и выходит за пределы Бразилии, преследуя американцев. В связи с этим я распорядился о немедленном аннулировании виз Мораеса и его союзников в суде, а также их ближайших родственников", - написал Рубио.
.@POTUS made clear that his administration will hold accountable foreign nationals who are responsible for censorship of protected expression in the United States. Brazilian Supreme Federal Court Justice Alexandre de Moraes's political witch hunt against Jair Bolsonaro created a…