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Сроки визита Путина в Индию определят в начале 2025 года

Сроки визита Путина в Индию определят в начале 2025 года Президент РФ Владимир Путин получил предложение премьер-министра Индии Нарендры Моди посетить страну. Конкретные сроки визита будут определены в начале 2025 года.
Другие страны
26 ноября 2024 г. 17:08
Сроки визита Путина в Индию определят в начале 2025 года

Президент РФ Владимир Путин получил предложение премьер-министра Индии Нарендры Моди посетить страну. Конкретные сроки визита будут определены в начале 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал на брифинге помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Наши лидеры имеют договоренность встречаться друг с другом раз в год. Сейчас наша очередь, - напомнил дипломат. - Приглашение господина [премьер-министра Индии Нарендры] Моди получено и нами будет, естественно, положительно, конструктивно рассмотрено".

"В начале [2025] года определимся примерно со сроками", - указал Ушаков.

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