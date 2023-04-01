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Срок полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО могут продлить

Срок полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО могут продлить Срок полномочий Йенса Столтенберга в должности генсекретаря Североатлантического альянса могут продлить, так как ключевые члены НАТО положительно оценивают его подход к ситуации на Украине.
Другие страны
1 апреля 2023 г. 10:58
Срок полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО могут продлить

Срок полномочий Йенса Столтенберга в должности генсекретаря Североатлантического альянса могут продлить, так как ключевые члены НАТО положительно оценивают его подход к ситуации на Украине.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, информацию предоставил собеседник, знающий, как обстоят дела в альянсе.

Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте того же года лидеры стран НАТО во время саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.

«Я не могу точно сказать, так как окончательного решения еще нет. Я лишь говорю о том, что среди лиц, принимающих решения в альянсе, есть такая идея [о пролонгации полномочий]...» — уточнил источник.

Столтенберг возглавляет альянс в течение девяти лет.

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