Срок полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО могут продлить

Срок полномочий Йенса Столтенберга в должности генсекретаря Североатлантического альянса могут продлить, так как ключевые члены НАТО положительно оценивают его подход к ситуации на Украине.

Срок полномочий Йенса Столтенберга в должности генсекретаря Североатлантического альянса могут продлить, так как ключевые члены НАТО положительно оценивают его подход к ситуации на Украине.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, информацию предоставил собеседник, знающий, как обстоят дела в альянсе.

Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте того же года лидеры стран НАТО во время саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.

«Я не могу точно сказать, так как окончательного решения еще нет. Я лишь говорю о том, что среди лиц, принимающих решения в альянсе, есть такая идея [о пролонгации полномочий]...» — уточнил источник.

Столтенберг возглавляет альянс в течение девяти лет.