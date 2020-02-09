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Среди заразившихся коронавирусом на судне есть граждане США и Украины

Среди заразившихся коронавирусом на судне есть граждане США и Украины

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии подтвердило шесть новых случаев заражения коронавирусом среди находящихся на борту карантинного круизного судна Diamond Princess, заразившиеся - граждане Украины, Филиппин и США, россиян в списке нет. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ведомства.

По его сведениям, болезнь выявлена у одного гражданина Украины и четырех филиппинцев. Все они являются членами экипажа судна. Еще один заразившийся - житель Гонконга с гражданством США. Заболевшие были эвакуированы с судна и госпитализированы.

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