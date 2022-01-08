О нас
Report Georgia
Аудио новости

Среди задержанных в Казахстане есть иностранцы

Среди задержанных в Казахстане есть иностранцы Правоохранительные органы Казахстана после произошедших в стране беспорядков задержали более 4,2 тыс человек, включая, по предварительной информации, граждан соседнего государства.
Другие страны
8 января 2022 г. 08:48
Среди задержанных в Казахстане есть иностранцы

Правоохранительные органы Казахстана после произошедших в стране беспорядков задержали более 4,2 тыс человек, включая, по предварительной информации, граждан соседнего государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.

"В органы полиции доставлены 4 266 человек. Среди задержанных - иностранные граждане. В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства", - говорится в сообщении ведомства, которое цитирует агентство Казинформ.

По данным МВД, в населенном пункте Жамбылской области также обнаружен схрон с оружием. Кроме того, полицейские Алма-Аты на одной из станций технического обслуживания изъяли патроны, боеприпасы и похищенное имущество - велосипеды, телевизоры и сотовые телефоны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Foreigners protesting in Kazakhstan detained
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda aksiyalarda iştirak edən əcnəbilər saxlanılıb

Экслюзивные новости

Aztelecom открыл филиал в Шуше
Aztelecom открыл филиал в Шуше
6 января 2022 г. 17:04
Эксперты: Реформирование и обновление Минской группы уже невозможно
Эксперты: Реформирование и обновление Минской группы уже невозможно
6 января 2022 г. 14:08
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
6 января 2022 г. 11:51
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
6 января 2022 г. 10:47
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
5 января 2022 г. 14:17
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
5 января 2022 г. 11:13
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
1 января 2022 г. 11:02
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
31 декабря 2021 г. 16:37
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
30 декабря 2021 г. 17:48
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
29 декабря 2021 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi