Среди задержанных в Казахстане есть иностранцы

Правоохранительные органы Казахстана после произошедших в стране беспорядков задержали более 4,2 тыс человек, включая, по предварительной информации, граждан соседнего государства.

Правоохранительные органы Казахстана после произошедших в стране беспорядков задержали более 4,2 тыс человек, включая, по предварительной информации, граждан соседнего государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.

"В органы полиции доставлены 4 266 человек. Среди задержанных - иностранные граждане. В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства", - говорится в сообщении ведомства, которое цитирует агентство Казинформ.

По данным МВД, в населенном пункте Жамбылской области также обнаружен схрон с оружием. Кроме того, полицейские Алма-Аты на одной из станций технического обслуживания изъяли патроны, боеприпасы и похищенное имущество - велосипеды, телевизоры и сотовые телефоны.