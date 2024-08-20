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Среди пропавших после крушения суперъяхты в Италии оказался глава СД Morgan Stanley International

Среди пропавших после крушения суперъяхты в Италии оказался глава СД Morgan Stanley International Среди пропавших после крушения суперъяхты Bayesian из-за шторма у берегов Сицилии оказался председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его супруга.
Другие страны
20 августа 2024 г. 10:11
Среди пропавших после крушения суперъяхты в Италии оказался глава СД Morgan Stanley International

Среди пропавших после крушения суперъяхты Bayesian из-за шторма у берегов Сицилии оказался председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его супруга.

Об этом сообщает Report со ссылкой на британские СМИ.

"Стало известно, что председатель Morgan Stanley International Джонатан Блумер оказался среди пропавших без вести с затонувшей яхты Bayesian. Итальянские власти подтвердили его пропажу", - сообщает "The Telegraph".

По информации издания, Блумер является близким другом мультимиллионера Майка Линча, также пропавшего без вести в результате кораблекрушения. В числе пропавших без вести также числятся юрист из Clifford Chance Крис Морвилло и 18-летняя дочь Линча Ханна.

Всего на борту были 22 человека, один погиб - предположительно, это повар. Пропали без вести шесть человек, 15 спасены.

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