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    Среди пассажиров разбившегося в Египте самолета были граждане Украины и Беларуси

    По некоторым данным, среди погибших были целые семьи из двух и трех человек

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Среди пассажиров разбившегося рейса Шарм-эш-Шейх - Петербург были граждане не только России, но также Украины и Беларуси. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков.

    "Среди пассажиров рейса из Шарм-эш-Шейха были граждане Украины, Беларуси, а также (жители) порядка 6-7 регионов России. Это те, о ком я точно знаю. Здесь не только Северо-Запад, здесь было еще много транзитников", - сказал он.

    Ранее Reuters со ссылкой на заявление египетского кабмина сообщило, что пассажирами разбившегося в Египте самолета были 214 россиян и трое граждан Украины.

    Среди пассажиров разбившегося самолета находился один гражданин Беларуси. Об этом сообщается в официальном Twitter министерства иностранных дел Белоруссии.

    "По предварительным данным Посольства в Египте, среди погибших при катастрофе российского авиалайнера один гражданин Беларуси", - говорится в сообщении.

    "По предварительным данным, на борту разбившегося сегодня в Египте самолета было не менее 10 жителей Новгородской области. Списки еще уточняются", - сказал представитель МЧС.

    По некоторым данным, среди погибших были целые семьи из двух и трех человек.

    Ранее аэропорт Шарм-эш-Шейха сообщил, что все пассажиры и члены экипажа были гражданами РФ. На борту самолета были 63 мужчины, 138 женщин и 17 детей в возрасте от двух до 17 лет. Об этом сообщило министерство гражданской авиации АРЕ.

    МЧС России опубликовало списки пассажиров.

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