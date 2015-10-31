Среди пассажиров разбившегося в Египте самолета были граждане Украины и Беларуси

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Среди пассажиров разбившегося рейса Шарм-эш-Шейх - Петербург были граждане не только России, но также Украины и Беларуси. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков.

"Среди пассажиров рейса из Шарм-эш-Шейха были граждане Украины, Беларуси, а также (жители) порядка 6-7 регионов России. Это те, о ком я точно знаю. Здесь не только Северо-Запад, здесь было еще много транзитников", - сказал он.

Ранее Reuters со ссылкой на заявление египетского кабмина сообщило, что пассажирами разбившегося в Египте самолета были 214 россиян и трое граждан Украины.

Среди пассажиров разбившегося самолета находился один гражданин Беларуси. Об этом сообщается в официальном Twitter министерства иностранных дел Белоруссии.

"По предварительным данным Посольства в Египте, среди погибших при катастрофе российского авиалайнера один гражданин Беларуси", - говорится в сообщении.

"По предварительным данным, на борту разбившегося сегодня в Египте самолета было не менее 10 жителей Новгородской области. Списки еще уточняются", - сказал представитель МЧС.

По некоторым данным, среди погибших были целые семьи из двух и трех человек.

Ранее аэропорт Шарм-эш-Шейха сообщил, что все пассажиры и члены экипажа были гражданами РФ. На борту самолета были 63 мужчины, 138 женщин и 17 детей в возрасте от двух до 17 лет. Об этом сообщило министерство гражданской авиации АРЕ.

МЧС России опубликовало списки пассажиров.