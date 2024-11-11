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Спыну объявил об уходе из правящей партии Молдовы и с поста министра инфраструктуры

Спыну объявил об уходе из правящей партии Молдовы и с поста министра инфраструктуры Министр инфраструктуры и регионального развития в правительстве Молдовы Андрей Спыну заявил, что покидает свой пост, а также ряды правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).
Другие страны
11 ноября 2024 г. 12:21
Спыну объявил об уходе из правящей партии Молдовы и с поста министра инфраструктуры

Министр инфраструктуры и регионального развития в правительстве Молдовы Андрей Спыну заявил, что покидает свой пост, а также ряды правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом политик сообщил в соцсетях.

"С сегодняшнего дня я выхожу из состава правительства Республики Молдова и из партии "Действие и солидарность". Я надеюсь, что этот шаг позволит вернуться к обсуждению Молдовы на публичной арене и меньше обсуждать того или иного человека, как того хотят враги нашей страны", - заявил он.

По словам политика, за последние годы он "взял на себя сложную ответственность", и стал жертвой клеветнических нападок.

"На протяжении всего этого периода я подвергался несправедливой клеветнической кампании. Почти ежедневно я подвергался нападкам без каких-либо доказательств. Я продолжал выполнять свою работу в интересах нашей страны. В моем сердце царит мир. Я знаю, что я оставляю после себя, и знаю, что никто не сможет привести ни одного аргумента против честности моих действий", - отметил Спыну.

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