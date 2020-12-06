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Спрогнозирована смерть полумиллиона американцев от COVID-19

Спрогнозирована смерть полумиллиона американцев от COVID-19 Американские ученые полагают, что в США от нового коронавируса, несмотря на массовую вакцинацию, могут умереть более полумиллиона человек.
Другие страны
6 декабря 2020 г. 09:45
Спрогнозирована смерть полумиллиона американцев от COVID-19

Американские ученые полагают, что в США от нового коронавируса, несмотря на массовую вакцинацию, могут умереть более полумиллиона человек.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Медицинской школе Университета Вашингтона.

В документе указывается, что число жертв COVID-19 в стране может увеличится до 539 тыс. к 1 апреля 2021 года. При этом ученые считают, что пик ежедневных смертей достигнет 3 тыс., он придется на середину-конец января следующего года.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время с начала эпидемии в США выявили свыше 14,5 млн случаев COVID-19, скончались более 280 тыс. пациентов.

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