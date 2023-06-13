Spotify выплатит $5,4 млн штрафа за недостатки в обработке персональных данных клиентов

Шведский стриминговый сервис Spotify должен выплатить штраф в размере 58 млн крон ($5,4 млн) за недостатки в обработке персональных данных пользователей.

Шведский стриминговый сервис Spotify должен выплатить штраф в размере 58 млн крон ($5,4 млн) за недостатки в обработке персональных данных пользователей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Шведское управление по защите данных (IMY), Spotify не предоставил достаточно четкой информации о том, как компания использует собранные персональные данные.

"IMY проверило, как Spotify обрабатывает право клиентов на доступ к их личным данным. Из-за обнаруженных IMY недостатков компания выплатит санкционный сбор в размере 58 млн крон, - говорится в опубликованном во вторник заявлении управления. - Информация, которую компания предоставляет о том, как и для каких целей обрабатываются персональные данные физических лиц, должна быть более конкретной".

Тем не менее IMY считает, что выявленные недостатки не являются очень серьезными.