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    Спортивный самолет разбился в Боснии и Герцеговине, пять погибших

    В результате крушения погибли двое взрослых и трое детей© Global Look Press

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Спортивный самолет разбился в Боснии и Герцеговине.

    Как передает Report, сообщается о пяти погибших.

    Крушение произошло вблизи города Мостар.

    По информации газеты Dnevni avaz, авиакатастрофа произошла днем 13 мая. Первоначально сообщалось, что жертвами стали четыре человека, однако затем появились сведения о пяти погибших.

    Уточняется, что в результате крушения погибли двое взрослых, один из которых был инструктором полетов, и трое детей.

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