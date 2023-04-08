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Спонсор из ОАЭ готов профинансировать возвращение Месси в "Барселону"

Спонсор из ОАЭ готов профинансировать возвращение Месси в "Барселону" Крупный спонсор из ОАЭ готов профинансировать возвращение форварда французского «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонскую «Барселону».
Другие страны
8 апреля 2023 г. 02:20
Спонсор из ОАЭ готов профинансировать возвращение Месси в Барселону

Крупный спонсор из ОАЭ готов профинансировать возвращение форварда французского ПСЖ Лионеля Месси в каталонскую "Барселону".

Как передает Report, об этом сообщает журналист Шей Лугасси в соцсетях.

Спонсор намерен влить деньги в "Барселону", чтобы она избежала проблем с финансовым фэйр-плей. Сине-гранатовые находятся в поиске вариантов для возвращения аргентинца.

Стоит отметить, что Месси до сих пор не продлил контракт с парижанами.

Месси перешел в ПСЖ в августе 2021 года. До французского клуба он на протяжении 18 лет выступал за "Барселону". Вместе с ней он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Его контракт с ПСЖ рассчитан до июня 2023 года. По информации СМИ, из-за большого сокращения зарплаты при подписании нового соглашения с парижским клубом Месси намерен перейти в другую команду. Среди возможных вариантов - возвращение в "Барселону" и переезд в США в один из клубов MLS.

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