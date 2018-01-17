Спикером парламента Каталонии избран сторонник независимости Роже Туррен

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Новым председателем парламента Каталонии избран депутат от Левой республиканской партии Роже Туррен, сообщает Report cо ссылкой на испанскую газету El Mundo.

За кандидатуру Туррена проголосовали 65 депутатов, за его соперника Хосе Марию Эспехо-Сааведра из происпанской партии "Граждане" - 56 депутатов.

В голосовании принимали участие каталонские политики, которые сейчас находятся под стражей. Они делегировали свои голоса находящимся на заседании парламентариям.

Сегодня в Каталонии стартовала работа парламента нового созыва. Первым заседанием нового парламента по традиции руководит старейший депутат Эрнест Марагай.

Предыдущий состав парламента Каталонии был распущен 27 октября 2017 года после попытки отделения Каталонии от Испании.