​Спикером парламента Индонезии впервые стала женщина

Пост спикера Совета народных представителей (нижней палаты парламента Индонезии) впервые заняла женщина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ей стала Пуан Махарани, внучка национального героя и одного из основателей современной Индонезии Сукарно. Об этом пишет в среду газета The Jakarta Post.

"Наконец, спустя 74 года, парламент страны возглавила женщина. Надеюсь, это станет примером для многих женщин республики, что не нужно бояться реализовывать себя в различных областях", - сказала 46-летняя Пуан. Ее 72-летняя мать Мегавати Сукарнопутри является лидером крупнейшей в стране Индонезийской демократической партии борьбы.

Сукарно руководил страной с 1945 по 1967 год, его дочь Мегавати Сукарнопутри стала первой женщиной-президентом республики, этот пост она занимала в период с 2001 по 2004 год.