Спикера парламента Каталонии отпустили под залог

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Спикер парламента Каталонии Карме Форкадель выходит из тюрьмы, заплатив 150 тысяч евро залога, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Она может оставаться на свободе до рассмотрения дела по существу при соблюдении определенных условий: ей запрещено покидать территорию Испании, у нее изъят паспорт, она должна раз в неделю являться в суд.

2 ноября судья Верховного суда Испании принял решение заключить К.Форкадель под стражу на время судебного расследования в связи с провозглашением Каталонией независимости с правом освобождения под залог в 150 тысяч евро.

Прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств. В общей сложности эти преступления караются 48 годами тюремного заключения.

Деньги на выплату залога для Форкадель нашла общественная организация "Каталонская национальная Ассамблея" (КНА), выступающая за "независимость" Каталонии. Ее лидер Жорди Санчес также находится в заключении по обвинениям в мятеже.

Судя по декларации о доходах, у самой Форкадель 150 тысяч евро нет. Ее банковские активы оцениваются в 124 607 евро, еще в 21 тысячу евро оцениваются акции.