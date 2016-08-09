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    ​Спикер парламента Ирака лишен неприкосновенности

    Аль-Джабури обратился к парламенту с этой просьбой на фоне обвинений в его причастности к коррупционным схемам

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Парламент Ирака проголосовал сегодня за лишение спикера парламента Ирака Салима аль-Джабури депутатской неприкосновенности, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Ранее Аль-Джабури обратился к парламенту с такой просьбой на фоне обвинений в его причастности к коррупционным схемам.

    1 августа министр обороны Ирака Халед аль-Обейди, приглашенный ответить в парламенте на подозрения в коррупции, обвинил спикера аль-Джабури и ряд депутатов в причастности к мошенническим схемам при оружейных сделках. Премьер Ирака распорядился начать расследование и на его время запретил подозреваемым покидать страну.

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