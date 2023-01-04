Спикера Палаты представителей США снова не удалось выбрать по итогам второго тура

Лидер республиканцев Кевин Маккарти по итогам второго тура выборов спикера Палаты представителей Конгресса США вновь не мог заручиться поддержкой большинства.

Лидер республиканцев Кевин Маккарти по итогам второго тура выборов спикера Палаты представителей Конгресса США вновь не мог заручиться поддержкой большинства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию заседания ведет во вторник телеканал C-SPAN.

Его основной соперник - кандидат от демократов Хаким Джеффрис - набрал 212 голосов, тогда как Маккарти, несмотря на контроль республиканцев над нижней палатой, - всего лишь 203. Для победы необходимо было получить 218 голосов.

В целом 19 республиканцев не поддержали своего лидера, все они проголосовали за другого однопартийца - Джима Джордана. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не наберет достаточное количество голосов.