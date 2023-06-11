Спикер ВВС Украины: РФ научилась обходить санкции

Российская Федерация продолжает получать комплектующие, необходимые для продолжения производства ракет. Россия нашла возможность обходить санкции.

Российская Федерация продолжает получать комплектующие, необходимые для продолжения производства ракет. Россия нашла возможность обходить санкции.

Как передает Report , об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью "Украинской правде".

"Ракет высокоточных, дальнобойных - Х-101, "Искандер-М", "Искандер-К", "Калибр", "Кинжал", которые могут доставать далеко внутрь страны и бить точно, противник не имел достаточно. Когда он атаковал нашу критическую инфраструктуру, то использовал фактически весь свой потенциал этого стратегического вооружения", - рассказал Игнат.

После этого, как отметил спикер Воздушных сил, весной РФ сделала небольшую паузу во время которой нарастила производство ракет. Согласно новым данным разведки, сейчас Россия имеет уже больше и "Кинжалов", и "Калибров".

"Очевидно, Россия нашла возможность обходить санкции за счет отдельных стран, сотрудничающих с ней, и получает технологические вещи, которые сама производить не может: платы, чипы, полупроводники. Это то, без чего ракета не полетит. Поэтому надеюсь, что Россию дожмут санкциями", - добавил Игнат.

Как отметил спикер Воздушных сил, Россию удастся поставить на место тогда, когда санкции начнут работать комплексно, а их эффективность - будет контролироваться.