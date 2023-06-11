Спикер ВВС Украины: РФ научилась обходить санкции

Российская Федерация продолжает получать комплектующие, необходимые для продолжения производства ракет. Россия нашла возможность обходить санкции.
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"Ракет высокоточных, дальнобойных - Х-101, "Искандер-М", "Искандер-К", "Калибр", "Кинжал", которые могут доставать далеко внутрь страны и бить точно, противник не имел достаточно. Когда он атаковал нашу критическую инфраструктуру, то использовал фактически весь свой потенциал этого стратегического вооружения", - рассказал Игнат.
После этого, как отметил спикер Воздушных сил, весной РФ сделала небольшую паузу во время которой нарастила производство ракет. Согласно новым данным разведки, сейчас Россия имеет уже больше и "Кинжалов", и "Калибров".
"Очевидно, Россия нашла возможность обходить санкции за счет отдельных стран, сотрудничающих с ней, и получает технологические вещи, которые сама производить не может: платы, чипы, полупроводники. Это то, без чего ракета не полетит. Поэтому надеюсь, что Россию дожмут санкциями", - добавил Игнат.
Как отметил спикер Воздушных сил, Россию удастся поставить на место тогда, когда санкции начнут работать комплексно, а их эффективность - будет контролироваться.