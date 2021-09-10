Спикер Верховной рады Украины повторно заболел COVID-19

Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сдал положительный тест на COVID-19, однако симптомов у него нет.

Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сдал положительный тест на COVID-19, однако симптомов у него нет.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В ноябре 2020 года Разумков уже заявлял, что заразился коронавирусом. В августе 2021 года спикер парламента говорил, что не вакцинировался, поскольку имел антитела.

"Если вам вдруг казалось, что все эти тесты перед массовыми мероприятиями - это невинная формальность или дань духу времени, и на самом деле их просят сделать для проформы, то я вас разочарую. Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня. Берегите себя и помните, что COVID-19 не исчез!", - написал Разумков в своем аккаунте.

Спикер отметил, что собирался в субботу принять участие в саммите "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве, однако, из-за положительного теста на COVID-19 не сможет там присутствовать.