Спикер Совета Федерации в Пекине проводит встречу с председателем КНР

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе визита делегации российского парламента в Пекин.
Как передает Report, об этом сообщили российские СМИ.
Отмечается, что визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
Ранее на встрече с Лэцзи Матвиенко отметила, что приглашение делегации российского парламента в Китай говорит о настрое на активизацию российско-китайского сотрудничества.