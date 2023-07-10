О нас

Спикер Совета Федерации в Пекине проводит встречу с председателем КНР

Спикер Совета Федерации в Пекине проводит встречу с председателем КНР Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе визита делегации российского парламента в Пекин.
Другие страны
10 июля 2023 г. 13:41
Спикер Совета Федерации в Пекине проводит встречу с председателем КНР

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе визита делегации российского парламента в Пекин.

Как передает Report, об этом сообщили российские СМИ.

Отмечается, что визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Ранее на встрече с Лэцзи Матвиенко отметила, что приглашение делегации российского парламента в Китай говорит о настрое на активизацию российско-китайского сотрудничества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Speaker of Russian Federation Council in Beijing meets president of China

Экслюзивные новости

Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
7 июля 2023 г. 14:23
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
6 июля 2023 г. 16:34
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
6 июля 2023 г. 12:12
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
5 июля 2023 г. 20:29
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
5 июля 2023 г. 18:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi