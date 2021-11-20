Спикер Сената Польши сообщил о получении посылки с угрозами и взрывчаткой

Спикер верхней палаты (Сената) парламента Польши Томаш Гродзкий получил посылку, которая содержала письмо с угрозами и взрывчатые вещества.

Спикер верхней палаты (Сената) парламента Польши Томаш Гродзкий получил посылку, которая содержала письмо с угрозами и взрывчатые вещества.

Как передает Report, об этом парламентарий написал в своем Twitter .

"На мое имя в Сенат пришла посылка - письмо с угрозой смерти и взрывчатое вещество. Посылку приняли ответственные службы. Надеюсь, они смогут быстро поймать виновного", - отметил Гродзкий.

В сообщении информационной службы Сената подчеркивается, что посылка проходила обычную систему проверки после поступления в парламент, в результате которой выяснилось, что она содержит "угрозы в адрес спикера Сената Польши и неопределенную субстанцию".

Посылка была передана Государственной службе охраны, которая подтвердила, что в посылке находилось взрывчатое вещество.

Расследованием случившегося занимается полиция.