Спикер Сената Польши сообщил о получении посылки с угрозами и взрывчаткой
Спикер Сената Польши сообщил о получении посылки с угрозами и взрывчаткойСпикер верхней палаты (Сената) парламента Польши Томаш Гродзкий получил посылку, которая содержала письмо с угрозами и взрывчатые вещества.
Спикер верхней палаты (Сената) парламента Польши Томаш Гродзкий получил посылку, которая содержала письмо с угрозами и взрывчатые вещества.
Как передает Report, об этом парламентарий написал в своем Twitter.
"На мое имя в Сенат пришла посылка - письмо с угрозой смерти и взрывчатое вещество. Посылку приняли ответственные службы. Надеюсь, они смогут быстро поймать виновного", - отметил Гродзкий.
В сообщении информационной службы Сената подчеркивается, что посылка проходила обычную систему проверки после поступления в парламент, в результате которой выяснилось, что она содержит "угрозы в адрес спикера Сената Польши и неопределенную субстанцию".
Посылка была передана Государственной службе охраны, которая подтвердила, что в посылке находилось взрывчатое вещество.
Расследованием случившегося занимается полиция.
Oto do czego prowadzi przemysł pogardy i szczucie na przeciwników politycznych. Na moje nazwisko przyszła do Senatu paczka - list z groźbami śmierci i materiał wybuchowy. Przesyłkę przejęły odpowiednie służby. Mam nadzieję, że poradzą sobie z szybkim złapaniem sprawcy!