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Спикер Сената Польши сообщил о получении посылки с угрозами и взрывчаткой

Спикер Сената Польши сообщил о получении посылки с угрозами и взрывчаткой Спикер верхней палаты (Сената) парламента Польши Томаш Гродзкий получил посылку, которая содержала письмо с угрозами и взрывчатые вещества.
Другие страны
20 ноября 2021 г. 21:18
Спикер Сената Польши сообщил о получении посылки с угрозами и взрывчаткой
Томаш Гродзкий

Спикер верхней палаты (Сената) парламента Польши Томаш Гродзкий получил посылку, которая содержала письмо с угрозами и взрывчатые вещества.

Как передает Report, об этом парламентарий написал в своем Twitter.

"На мое имя в Сенат пришла посылка - письмо с угрозой смерти и взрывчатое вещество. Посылку приняли ответственные службы. Надеюсь, они смогут быстро поймать виновного", - отметил Гродзкий.

В сообщении информационной службы Сената подчеркивается, что посылка проходила обычную систему проверки после поступления в парламент, в результате которой выяснилось, что она содержит "угрозы в адрес спикера Сената Польши и неопределенную субстанцию".

Посылка была передана Государственной службе охраны, которая подтвердила, что в посылке находилось взрывчатое вещество.

Расследованием случившегося занимается полиция.

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Версия на азербайджанском языке Polşa Senatının spikerinə sui-qəsd cəhdi olub

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