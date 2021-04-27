Спикер Сената Казахстана заразился коронавирусом

Маулен Ашимбаев сообщил, что будет работать дистанционно

Председатель Сената (верхней палаты) парламента Казахстана Маулен Ашимбаев сегодня сообщил, что его тест на коронавирус показал положительный результат. Политик будет работать дистанционно. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Несмотря на все меры предосторожности, мой последний тест на коронавирус дал положительный результат. Но симптомов нет. Буду следовать всем рекомендациям врачей. Находясь на самоизоляции, продолжаю работать дистанционно. С коллегами из Сената мы постоянно на связи", - написал Ашимбаев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что, к сожалению, ситуация с пандемией еще не стабилизировалась. "Нам всем нужно беречь себя и своих близких", - подчеркнул спикер Сената.