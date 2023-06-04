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Спикер сейма Литвы: парламенты стран НАТО видят Украину среди членов Альянса

Спикер сейма Литвы: парламенты стран НАТО видят Украину среди членов Альянса Представители парламентов государств-членов НАТО, которые собрались в Литве, выступают за вхождение Украины в Североатлантический альянс в будущем.
Другие страны
4 июня 2023 г. 08:12
Спикер сейма Литвы: парламенты стран НАТО видят Украину среди членов Альянса

Представители парламентов государств-членов НАТО, которые собрались в Литве, выступают за вхождение Украины в Североатлантический альянс в будущем.

Как передает Report со ссылкой на LRT, об этом заявила спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

Она выразила надежду, что Украина станет членом НАТО "как можно быстрее".

По словам Чмилите-Нильсен, главы парламентов членов Альянса и Швеции считают, что их страны должны увеличить финансирование системы обороны, а также принять Украину в НАТО.

"На самом деле есть согласие и в том, что надо увеличить финансирование обороны стран, и в вопросе членства Украины в НАТО, эту страну практически все выступавшие видят в числе членов НАТО. Надеемся, это случится как можно скорее", - заявила она.

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