Спикер сейма Литвы: парламенты стран НАТО видят Украину среди членов Альянса

Представители парламентов государств-членов НАТО, которые собрались в Литве, выступают за вхождение Украины в Североатлантический альянс в будущем.

Представители парламентов государств-членов НАТО, которые собрались в Литве, выступают за вхождение Украины в Североатлантический альянс в будущем.

Как передает Report со ссылкой на LRT, об этом заявила спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

Она выразила надежду, что Украина станет членом НАТО "как можно быстрее".

По словам Чмилите-Нильсен, главы парламентов членов Альянса и Швеции считают, что их страны должны увеличить финансирование системы обороны, а также принять Украину в НАТО.

"На самом деле есть согласие и в том, что надо увеличить финансирование обороны стран, и в вопросе членства Украины в НАТО, эту страну практически все выступавшие видят в числе членов НАТО. Надеемся, это случится как можно скорее", - заявила она.