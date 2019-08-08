Спикер польского Сейма из-за скандала уходит в отставку

Спикер парламента Польши Марек Кухчиньский подает в отставку из-за скандала с использованием правительственного самолета, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отметим, что в Польше набирает обороты скандал, связанный с использованием правительственного самолета спикером сейма Мареком Кухчиньским. Журналистам стало известно о том, что нередко во время служебных перелетов М.Кухчиньского на борту самолета необоснованно находились члены его семьи, а также политики правящей партии со своими семьями. Особое недовольство оппозиции вызывает то, что М.Кухчиньский многократно путешествовал на правительственном самолете вместе с семьей в Подкарпатское воеводство, откуда он родом.

На данный момент оппозиция добивается отставки М.Кухчиньского с поста спикера сейма. Парламентские дебаты по этому вопросу назначены на завтра.

"Завтра я намерен подать в отставку с поста главы парламента", - заявил М.Кухчиньский на конференции.

При этом он заявил, что "не совершил преступлений" и "не нанес ущерба государству".