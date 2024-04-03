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Спикер парламента ЮАР подала в отставку на фоне обвинений в коррупции

Спикер парламента ЮАР подала в отставку на фоне обвинений в коррупции Спикер Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) ЮАР Носививе Маписа-Нкакула ушла в отставку и сложила полномочия депутата в условиях обвинений ее в коррупции.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 20:55
Спикер парламента ЮАР подала в отставку на фоне обвинений в коррупции

Спикер Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) ЮАР Носививе Маписа-Нкакула ушла в отставку и сложила полномочия депутата в условиях обвинений ее в коррупции.

Как передает Report, об этом сообщила местная радиостанция SABC.

В заявлении о сложении своих полномочий Маписа-Нкакула отметила, что приняла решение об отставке с тем, чтобы посвятить себя полностью борьбе с выдвинутыми обвинениями, отмечает радиостанция. Маписа-Нкакула настаивает на своей невиновности.

Накануне Высокий суд провинции Гаутенг отклонил ходатайство Маписа-Нкакулы запретить ее арест в связи с подозрениями в коррупции. Пока она не подала апелляцию на это решение.

19 марта следователи провели обыск в доме Маписа-Нкакулы в связи с обвинениями в коррупции, были изъяты документы. Спикер обвиняется в том, что во время пребывания на посту министра обороны (2012-2021 годы) получила миллионы рандов наличными в качестве взяток.

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Версия на азербайджанском языке CAR parlamentinin sədri korrupsiya ittihamı fonunda istefa verib

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