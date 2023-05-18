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Спикер парламента Тайваня встретился в Вашингтоне с Пелоси

Спикер парламента Тайваня встретился в Вашингтоне с Пелоси Глава Высшего законодательного органа Тайваня Ю Сикунь в ходе визита в Вашингтон провел встречу с экс-спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Другие страны
18 мая 2023 г. 11:49
Спикер парламента Тайваня встретился в Вашингтоне с Пелоси

Глава Высшего законодательного органа Тайваня Ю Сикунь в ходе визита в Вашингтон провел встречу с экс-спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

По его сведениям, встреча состоялась 17 мая на Капитолийском холме. На ней Ю Сикуня сопровождал основатель международной христианской правозащитной организации China Aid пастор Боб Фу. После встречи он опубликовал в Twitter фотографию, на которой Ю Сикунь передает Пелоси свиток с надписью "Демократия должна победить".

Ранее на этой неделе в ходе своего визита в США Ю Сикунь встретился с членами специального комитета по Китаю Палаты представителей Конгресса. По данным Центрального информагентства Тайваня, стороны обсудили углубление двусторонних экономических связей и сотрудничества в сфере безопасности.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны. Вашингтон остается для Тайбэя главным поставщиком вооружений и военной техники.

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Версия на английском языке Taiwan parliament speaker meets Pelosi

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