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Спикер парламента Словакии намерен баллотироваться в президенты

Спикер парламента Словакии намерен баллотироваться в президенты Председатель Национального совета (парламента) Словакии, лидер входящей в правительственную коалицию республики партии "Голос - социальная демократия" Петер Пеллегрини объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента весной.
Другие страны
19 января 2024 г. 21:16
Спикер парламента Словакии намерен баллотироваться в президенты

Председатель Национального совета (парламента) Словакии, лидер входящей в правительственную коалицию республики партии "Голос - социальная демократия" Петер Пеллегрини объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента весной.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство TASR.

По его информации, заявление о намерении баллотироваться Пеллегрини сделал во время посещения города Банска-Бистрица в центральной части Словакии. Спикер парламента является самым популярным политиком республики. Согласно опросам населения, ему готовы отдать голоса более 40% из 3,5 млн избирателей страны с населением примерно 5,5 млн граждан.

Первый тур президентских выборов состоится 23 марта, второй тур при необходимости пройдет 6 апреля. По оценкам словацких СМИ, 48-летний Пеллегрини может обеспечить себе победу уже в первом туре, набрав более 50% голосов.

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Версия на азербайджанском языке Slovakiya parlamentinin sədri prezidentliyə namizəd olmaq niyyətindədir

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