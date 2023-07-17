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Спикер парламента Сингапура ушел в отставку после оскорбления депутата

Спикер парламента Сингапура ушел в отставку после оскорбления депутата Спикер парламента Сингапур Тань Чуань-Цзинь подал в отставку и покинул Партию народного действия (ПНД) после того, как на заседании оскорбил одного из депутатов Рабочей партии.
Другие страны
17 июля 2023 г. 13:55

Спикер парламента Сингапур Тань Чуань-Цзинь подал в отставку и покинул Партию народного действия (ПНД) после того, как на заседании оскорбил одного из депутатов Рабочей партии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник канцелярия премьер-министра республики.

"Тань Чуань-Цзинь подал в отставку с поста спикера и ушел из ПНД, что необходимо для поддержания высоких стандартов культуры поведения, которых партия придерживалась все годы," - говорится в сообщении, опубликованном на сайте канцелярии. Одновременно из состава парламента вышел еще один депутат от Партии народного действия, причины не раскрываются.

Тань Чуань-Цзинь выразил сожаление тем, что он использовал грубую лексику, которая поставила под сомнение "нейтралитет спикера и репутацию парламента".

По информации новостного канала Channel NewsAsia, инцидент произошел 10 июля. На следующий день факт оскорбления, зафиксированного звукозаписывающей аппаратурой, был обнародован.

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