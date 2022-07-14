Спикер парламента Шри-Ланки сообщил, что не получал от президента заявления об отставке

Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена пока не получил письмо об отставке от президента Готабаи Раджапаксы.

Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена пока не получил письмо об отставке от президента Готабаи Раджапаксы.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал News First .

Абеивардена напомнил, что Раджапакса ранее обещал направить заявление об отставке в среду, 13 июля. Соответствующий документ до сих пор не поступил в парламент.

Тем временем, сайт ланкийской газеты Daily Mirror отметил, что Раджапакса не вылетел в среду в Сингапур с Мальдивских островов, где он в настоящее время находится, и ожидает частного самолета. Президент и его супруга вместе с двумя офицерами охраны планировали в среду вылететь из Мале, но не поднялись на борт самолета, направлявшегося в Сингапур, из соображений безопасности.

Президент Шри-Ланки Раджапакса в ночь на среду в сопровождении супруги на фоне массовых протестов покинул Коломбо и улетел на Мальдивы. Президент оставил письмо, в котором сообщил спикеру парламента, что назначил премьер-министра Ранила Викрамасингхе исполняющим президентские обязанности, поскольку он сам "находится вдали от страны".

Затем появилась информация, что Раджапакса направит официальное заявление о своей отставке спикеру парламента Махинде Япе Абеивардене после того, как прилетит в Сингапур.