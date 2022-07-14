О нас

Спикер парламента Шри-Ланки сообщил, что не получал от президента заявления об отставке

Спикер парламента Шри-Ланки сообщил, что не получал от президента заявления об отставке Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена пока не получил письмо об отставке от президента Готабаи Раджапаксы.
Другие страны
14 июля 2022 г. 08:05
Спикер парламента Шри-Ланки сообщил, что не получал от президента заявления об отставке
Махинда Япа Абеивардена

Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена пока не получил письмо об отставке от президента Готабаи Раджапаксы.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал News First.

Абеивардена напомнил, что Раджапакса ранее обещал направить заявление об отставке в среду, 13 июля. Соответствующий документ до сих пор не поступил в парламент.

Тем временем, сайт ланкийской газеты Daily Mirror отметил, что Раджапакса не вылетел в среду в Сингапур с Мальдивских островов, где он в настоящее время находится, и ожидает частного самолета. Президент и его супруга вместе с двумя офицерами охраны планировали в среду вылететь из Мале, но не поднялись на борт самолета, направлявшегося в Сингапур, из соображений безопасности.

Президент Шри-Ланки Раджапакса в ночь на среду в сопровождении супруги на фоне массовых протестов покинул Коломбо и улетел на Мальдивы. Президент оставил письмо, в котором сообщил спикеру парламента, что назначил премьер-министра Ранила Викрамасингхе исполняющим президентские обязанности, поскольку он сам "находится вдали от страны".

Затем появилась информация, что Раджапакса направит официальное заявление о своей отставке спикеру парламента Махинде Япе Абеивардене после того, как прилетит в Сингапур.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Забота о семьях шехидов и ветеранах - один из приоритетов госполитики
Забота о семьях шехидов и ветеранах - один из приоритетов госполитики
13 июля 2022 г. 15:53
В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян
В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян
13 июля 2022 г. 12:36
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
13 июля 2022 г. 11:39
В связи с пожаром в Шабране привлечен к ответственности один человек
ФотоВ связи с пожаром в Шабране привлечен к ответственности один человек
12 июля 2022 г. 16:43
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Чехии в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Чехии в Азербайджане
12 июля 2022 г. 16:31
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу
12 июля 2022 г. 10:52
Минуло два года с Товузских боев
Минуло два года с Товузских боев
12 июля 2022 г. 00:00
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция сотрудничают для безопасности всего Южного Кавказа
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция сотрудничают для безопасности всего Южного Кавказа
9 июля 2022 г. 17:36
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
9 июля 2022 г. 10:22
Министр обороны понаблюдал за учениями коммандос в Ходжавенде
ФотоМинистр обороны понаблюдал за учениями коммандос в Ходжавенде
8 июля 2022 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi