Спикер парламента Шри-Ланки сообщил, что не получал от президента заявления об отставке

Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена пока не получил письмо об отставке от президента Готабаи Раджапаксы.
Как передает Report, об этом сообщает новостной портал
Абеивардена напомнил, что Раджапакса ранее обещал направить заявление об отставке в среду, 13 июля. Соответствующий документ до сих пор не поступил в парламент.
Тем временем, сайт ланкийской газеты
Президент Шри-Ланки Раджапакса в ночь на среду в сопровождении супруги на фоне массовых протестов покинул Коломбо и улетел на Мальдивы. Президент оставил письмо, в котором сообщил спикеру парламента, что назначил премьер-министра Ранила Викрамасингхе исполняющим президентские обязанности, поскольку он сам "находится вдали от страны".
Затем появилась информация, что Раджапакса направит официальное заявление о своей отставке спикеру парламента Махинде Япе Абеивардене после того, как прилетит в Сингапур.