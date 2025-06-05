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Спикер парламента Палестины осудил США за вето на резолюцию Совбеза ООН по Газе

Спикер парламента Палестины осудил США за вето на резолюцию Совбеза ООН по Газе Председатель Палестинского национального совета (парламента) Рухи Фаттух осудил наложенное США вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа.
Другие страны
5 июня 2025 г. 18:28
Спикер парламента Палестины осудил США за вето на резолюцию Совбеза ООН по Газе

Председатель Палестинского национального совета (парламента) Рухи Фаттух осудил наложенное США вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа.

Как передает Report, его слова приводит палестинское агентство WAFA.

"Наложение вето отражает противопоставление США международному сообществу и их явную предвзятость в отношении оккупанта (Израиля - ред.), несмотря на совершаемые им ежедневные убийства мирных жителей", - сказал спикер парламента.

"Власти США решили поддержать образование (имеется в виду Государство Израиль - ред.), совершающее геноцид, этнические чистки и насильственное перемещение, при этом сохранять молчание в ситуации, когда погибают и голодают тысячи детей", - подчеркнул Фаттух.

По его словам, занимая такую позицию, США становятся прямым "соучастником преступлений, несут политическую и моральную ответственность за продолжающуюся гуманитарную катастрофу в секторе Газа".

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Версия на азербайджанском языке Fələstin parlamentinin spikeri ABŞ-ni Qəzza ilə bağlı qətnaməyə veto qoyduğu üçün qınayıb

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