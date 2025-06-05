Спикер парламента Палестины осудил США за вето на резолюцию Совбеза ООН по Газе

Председатель Палестинского национального совета (парламента) Рухи Фаттух осудил наложенное США вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа.

Председатель Палестинского национального совета (парламента) Рухи Фаттух осудил наложенное США вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа.

Как передает Report, его слова приводит палестинское агентство WAFA.

"Наложение вето отражает противопоставление США международному сообществу и их явную предвзятость в отношении оккупанта (Израиля - ред.), несмотря на совершаемые им ежедневные убийства мирных жителей", - сказал спикер парламента.

"Власти США решили поддержать образование (имеется в виду Государство Израиль - ред.), совершающее геноцид, этнические чистки и насильственное перемещение, при этом сохранять молчание в ситуации, когда погибают и голодают тысячи детей", - подчеркнул Фаттух.

По его словам, занимая такую позицию, США становятся прямым "соучастником преступлений, несут политическую и моральную ответственность за продолжающуюся гуманитарную катастрофу в секторе Газа".